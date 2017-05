Ondanks bekerwinst geen jubelstemming bij Jong Vitesse

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het is groot feest deze week op Papendal waar iedereen nog in de jubelstemming verkeerd na de bekerwinst. De vlag bij Jong Vitesse hangt er heel anders bij. De ploeg van trainer John Lammers staat na het verlies van afgelopen weekend op de gevaarlijke 17e plaats en dat zou over twee weken degradatie naar de Derde Divisie betekenen.

Clubs met Ballen ging maandag langs op Papendal en kwam daar vaste supporter Cees de Rijk en de KNVB-beker tegen. De ploeg van Lammers was de enige gebruiker van het trainingsveld, de gehele Academie had namelijk een dagje vrij.