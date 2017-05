Waterproblemen in groot deel Liemers

ZEVENAAR - Mensen in de Liemers hebben sinds woensdagmorgen last van een waterstoring. Daardoor komt er minder of geen water uit de kraan.

Het gaat voornamelijk om bewoners van Zevenaar, Lathum, Duiven, Spijk, Lobith en Herwen. Om hoeveel huishoudens het gaat is nog niet bekend.



Waterbedrijf Vitens verwacht dat de storing rond 15.00 uur is opgelost.