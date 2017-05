Waterproblemen in Liemers opgelost: run op water in supermarkt

ZEVENAAR - Mensen in de Liemers hadden sinds woensdagmorgen last van een waterstoring. Daardoor kwam er minder of geen water uit de kraan.

De storing was voornamelijk bij bewoners van Zevenaar, Lathum, Duiven, Spijk, Lobith, Doesburg, Pannerden en Herwen. Om hoeveel huishoudens het gaat is nog niet bekend. De waterstoring is ontstaan doordat een aannemer een leiding heeft geraakt bij graafwerkzaamheden. Waterbedrijf Vitens is met monteurs ter plaatse. Eerder waterstoring In een groot deel van de Liemers was eind februari ook al een grote waterstoring. Toen zaten zo'n 30.000 huishoudens zonder water door een lekkage. Run op water In de supermarkt coop op het Masiusplein in Zevenaar is woensdagmorgen een run ontstaan op water. De schappen met flesjes water zijn inmiddels leeg. Een woordvoerster van Vitens liet eerder nog weten dat de inwoners van de Liemers deze keer nog niet naar de supermarkt te rennen om water te gaan halen. 'We hopen deze storing binnen afzienbare tijd op te lossen.' Ziekenhuis heeft water Het Ziekenhuis Rijnstate in Zevenaar heeft een watertank voor het ziekenhuis staan, zo meldde het ziekenhuis bij de vorige waterstoring.



