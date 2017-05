Spits Danny van den Meiracker trekt en sleurt FC Lienden naar veilige plek in Tweede Divisie

Foto: Omroep Gelderland

LIENDEN - Met 17 doelpunten staat van den Meiracker op de tweede plaats in het topscorersklassement van de Tweede Divisie. Door zijn harde werken en vele doelpunten is FC Lienden in veilige haven beland en komt de ploeg van Hans Kraay jr. ook komend seizoen uit in de Tweede Divisie.

Clubs met Ballen volgde de spits die eerder dit seizoen nog voor SV Spakenburg uitkwam, maar door een ruzie in de winterstop naar Lienden vertrok.