Geld om mountainbikecultuur te steunen

ULFT - Bronckhorst heeft ingestemd met een bijdrage van 25.000 euro voor de opwaardering van mountainbikeroute De Graafschap. De gemeente wil daarmee de mountainbikecultuur in de Achterhoek steunen.

'De opwaardering van de route is de eerste stap naar een volwaardig mountainbikeroutenetwerk in de Achterhoek. Daarmee kunnen de Achterhoek en Bronckhorst zich nog beter profileren als ideale recreatie-, vakantie- en buitensportbestemming’, aldus wethouder Jan Engels over het besluit dat is genomen na een initiatief van de Lochemse Wielerclub De Paaschberg en de Stichting Achterhoek Toerisme.

Bij het nieuwe ontwerp wordt nadrukkelijk gekeken naar aansluitingen met de rest van de Achterhoek en omliggende regio’s zoals Salland en Twente.



De huidige route omvat zo’n 90 kilometer tussen Borculo, Vorden, Lochem, Laren en Gorssel, maar staat slechts op plek 153 van de 169 meest aantrekkelijke routes. De wethouder vindt dat zonde, omdat de Achterhoek juist erg geschikt is voor mountainbikers door de hoogteverschillen, natuurgebieden en verschillende landschappen. Naast Bronckhorst stappen ook Lochem, Zutphen, Regio Achterhoek de provincie Gelderland in het opwaarderingsproject om de begroting sluitend te krijgen.