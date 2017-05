Nepagenten slaan toe met inbraaksmoes

Foto: Omroep Gelderland

VELP - Nepagenten zijn dinsdag een woning aan de Casper Fagelstraat in Velp binnen gedrongen. Ze zeiden tegen de bewoonster dat er was ingebroken in het huis.

Een van de nepagenten belde dinsdag om 09.30 uur aan bij de 58-jarige bewoonster. De man had geen uniform aan, maar liet een pasje zien waarop het logo van de politie te zien was. De man liep vervolgens brutaal naar binnen en zei dat er was ingebroken. Terwijl de man in gesprek was met de vrouw sloop een handlanger naar binnen. De bewoonster hoorde vervolgens geluiden op de eerste verdieping en toen ze naar boven liep zag ze een tweede man tussen haar spullen rommelen. Toen de vrouw riep dat ze de politie ging bellen namen de verdachten de benen. Toen de twee vertrokken waren bleek dat er een aantal persoonlijke bezittingen waren verdwenen. 'Vraag altijd om legitimatie' De politie waarschuwt voor de nepagenten. 'Vraag altijd agenten om hun legitimatiebewijs te tonen. Vertrouwt u het dan nog niet? Bel dan naar 0900-8844 en vraag dan of het klopt dat er agenten bij u aan de deur staan.'