Als een kind zo blij met een eierdopje

ARNHEM - Christiaan Luttenberg, één van Nederlands grootste verzamelaars van dierentuinspullen, kan woensdag een uniek object aan zijn verzameling toevoegen: een zeldzaam eierdopje van Burgers’ Dierenpark Tilburg.

Christiaan Luttenberg is hoofdverzorger van Burgers' Zoo. De Arnhemse dierentuin had ooit een dependance in Tilburg. Die Brabantse dependance opende op 10 juli 1932 de deuren en sloot vanwege tegenvallende bezoekerscijfers op 23 augustus 1973.

Om die reden zijn souvenirs van het verdwenen dierenpark voor verzamelaars geliefde objecten geworden, die vaak nog maar moeilijk verkrijgbaar zijn.

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Christiaan Luttenberg:

'Mijn eerste eierdopje'

Dierenverzorger Luttenberg is privé een fanatiek verzamelaar van dierentuinmemorabilia en zijn verzameling is één van de grootste van Nederland.

Zijn verzameling telt inmiddels ruim 65.000 items uit de hele wereld. De collectie bestaat uit duizenden ansichtkaarten, honderden suikerzakjes, stickers en lucifermerkjes, duizenden entreekaartjes, tienduizenden gidsen en jaarverslagen, tienduizenden folders, honderden oude dia’s van dierentuinen over de hele wereld, originele dierentuinborden, maar ook glazen, bierpullen, vaantjes, stropdassen, herdenkingsmunten, asbakken, tegels, speelgoed, sleutelhangers en pindazakjes.

Volgens Luttenberg komt het eierdopje uit de jaren dertig: 'Dat is wel heel bijzonder, want toen had je als souvenirs vooral ansichtkaarten en folders. Het is zelfs het eerste eierdopje in mijn collectie.'

De portemonnee blijft gesloten

Luttenberg was aangenaam verrast toen hij in contact kwam met Gerrit de Weerd, de man die het eierdopje in zijn bezit had. Toen De Weerd hoorde over de fanatieke verzamelwoede van Christiaan Luttenberg, besloot hij zijn eierdopje aan de verzamelaar te schenken. 'Dit gaat zonder dat de portemonnee opengaat. Hij heeft een goed verhaal en ik het eierdopje.'