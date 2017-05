Brandweer redt automobilist van verdrinking na ongeval op A50

APELDOORN - Een brandweerman heeft dinsdagavond voorkomen dat een bestuurder, die met zijn auto op de kop in een sloot naast de A50 terecht was gekomen, zou verdrinken.

Er stond behoorlijk wat water in de sloot. De bestuurder zat ingeklemd in zijn auto en dreigde te verdrinken. De brandweerman kroop bij de bestuurder in de auto en hield het hoofd van het slachtoffer boven water.

Door middel van een lier wist de brandweer de wagen op de kant te zetten. Hierna werd het slachtoffer losgeknipt uit het wrak. De man werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

'Van achter aangereden'

Volgens een getuige is de automobilist bij de afrit Apeldoorn-Noord naast de weg terecht gekomen doordat hij van achteren werd aangereden door een andere. De auto die de man van achter had aangereden kon normaal tot stilstand komen op de vluchtstrook. Hij zei dat hij geschrokken was van asociaal rijgedrag van een derde auto.