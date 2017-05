Twee minuten stil; vijf bijzondere plaatsen om te herdenken

ARNHEM - Donderdag is Gelderland om 20.00 uur weer twee minuten stil. De één zit thuis voor de tv, de ander zoekt een speciale plek op om te herdenken. Wij hebben vijf speciale herdenkingsplaatsen in Gelderland op een rijtje gezet.

Oosterbeek

Heeft u behoefte aan meer dan twee minuten stilte? Dan kunt u in Oosterbeek terecht. Daar start om 18.45 uur een stille tocht vanaf het gemeentehuis aan de Generaal Urquhartlaan naar de Algemene Begraafplaats in Oosterbeek. Daar zal dan de kranslegging volgen en is er vanaf 19.50 uur een herdenkingsprogramma.

In Oosterbeek is op de begraafplaats een aparte ruimte ingericht waar gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog zijn begraven. Het gaat hier om zowel burger- als militaire slachtoffers. In totaal liggen in Oosterbeek 1754 geallieerde militairen begraven.

Groesbeek

Ook in Groesbeek zijn veel oorlogsslachtoffers begraven. De 'Canadian War Cemetery' herbergt graven van 2617 militairen.

Vanaf het gemeentehuis aan het Dorpsplein begint een stille tocht naar de Canadese begraafplaats. Daar begint om 19.30 uur de herdenking. Nadien is iedereen welkom in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, daar is nog een bijeenkomst.

Loenen

Op het Nationaal Ereveld in Loenen is er morgenmiddag al een herdenking. Om 13.30 uur wordt er stilgestaan bij alle oorlogslachtoffers die sinds de meidagen van 1940 zijn gevallen. Bij die herdenking zal Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp een toespraak houden.

Foto: ANP

Middendorp zal ook de graven bezoeken van de militairen die zijn omgekomen tijdens recente VN-vredesmissies in onder andere Libanon, Afghanistan en Mali. Leerlingen van de Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn zullen gedichten voorlezen.

Omroep Gelderland zendt op 4 mei een documentaire uit over het Ereveld in Loenen.

Uitzending: donderdag 4 mei, 17.20 uur (ieder uur herhaald). Tussen 19.55 – 20.25 uur onderbroken door de live uitzending van de Nationale Herdenking door de NOS.

Nijmegen

Wilt u een hele avond herdenken én dat op verschillende locaties doen? Dan moet u in Nijmegen zijn. In de Waalstad begint de herdenkingsavond om 18.00 uur op de Kitty de Wijzeplaats. Daar zal burgemeester Bruls samen met anderen de namen voorlezen van mensen uit de Nijmeegse joodse gemeenschap die de oorlog niet overleefden.

Daarna kunt u om 19.00 uur naar een openbare herdenkingsbijeenkomst in de Sint Stevenskerk. Daar zal journalist en auteur van oorlogsboeken, Ad van Liempt, de overweging uitspreken.

Daarna trekt de stoet naar het Keizer Traianusplein, waar om 19.55 uur de officiële herdenking en kranslegging begint. Bruls zal hier een toespraak houden.

Foto: Gemeente Nijmegen

Tot slot kunt u na afloop van de herdenkingsplechtigheid gratis naar concertgebouw De Vereeniging. Daar zal om 21.00 uur een herdenkingsconcert beginnen.

Rhenen

We sluiten af met een herdenking in Rhenen, net over de Gelderse grens. Daar leggen prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven aanwezig zijn. Op het Militair Ereveld Grebbeberg worden beroepsmilitairen en dienstplichtigen herdacht die sinds 1940 voor het Koninkrijk zijn gevallen.

Foto: Wikimedia Commons

Op de Grebbeberg leverde het Nederlandse leger in mei 1940 fel verzet. Daarbij vielen honderden doden.