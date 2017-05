'Extra jagers invliegen om genoeg herten af te schieten'

ERMELO - De kans is groot dat jagers van buiten moeten helpen om herten af te schieten. Dat zegt secretaris Koffeman van de Faunabeheereenheid Gelderland. Hij reageert op een uitzending van Brandpunt, waarin jagers klagen dat ze te veel dieren moeten afmaken.

Gelderse jagers zeggen in het programma dat ze het aantal van bijna 1900 herten niet kunnen halen. Dat quotum wordt jaarlijks bepaald door de provincie Gelderland. Zo wordt voorkomen dat er te veel herten komen en ze bijvoorbeeld teveel overlast op wegen veroorzaken. Of ze trekken naar landbouwgebieden om te eten en vernielen daar akkers.

Hulp van buiten

Secretaris Koffeman van de Faunabeheereenheid Gelderland is duidelijk: als de huidige jagers de aantallen niet halen, moet er hulp van buiten komen. Maar dat stuit op weerstand van de jagers die nu verantwoordelijk voor de populatie zijn.

95% zonder geweer

Voorgaande jaren werden gemiddeld 400 tot 600 herten gedood. Bijna 1900 dieren afschieten is bijna ondoenlijk, zeggen jagers. Het schieten van dieren kost normaal gesproken namelijk veel tijd. Evert Schuur is al jaren jager op de Veluwe. 95% van de tijd gaat hij zonder geweer het bos in. De meeste tijd gaat namelijk zitten in het 'spotten' van de dieren.

Tijd nodig

'Die tijd heb je nodig om te bepalen wat voor dieren er leven, wat de geslachtsverhouding is, hoe het zit met de leeftijdsopbouw', aldus Schuur. Jagers houden de verhoudingen van de roedels herten in de gaten. De zwakkeren worden afgeschoten. In het gebied van Schuur loopt een roedel van 17 herten. Dinsdagavond ontbreekt er een. 'Het is de periode van kalveren. Ik denk dat er nu een aan het bevallen is', zegt Schuur.

Op de vraag of hij snapt dat er meer moet worden afgeschoten en er mogelijk jagers van buiten moeten worden ingeschakeld, is Schuur voorzichtig: 'Hier veroorzaken ze geen overlast. Maar op andere plekken kan dat wel het geval zijn. Dan moet je afschieten. Zelf heb ik de boel hier onder controle. In die zin snap ik het niet. Maar ik kan me voorstellen met de nieuwe aanwas en alle tijd die er in zit, dat het misschien nodig is.'

Tot 12 keer het bos in voor doden één hert

Schuur: 'Ik ben bijvoorbeeld al 10 uur per week bezig alleen met het spotten van de dieren. Laat staan dat je dan in de schotsafstand wil komen. Je moet er 10 tot 12 keer op uitgaan, wil je één beest wegnemen.'

Niet meer te zien voor toeristen

Het invliegen van jagers die het gebied niet kennen, brengt volgens jager Evert Schuur nadelen met zich mee. Want die zullen waarschijnlijk schieten wat ze voor hun geweer krijgen. 'Herten zijn intelligente beesten, ze leren snel bij. Als je één keer op de verkeerde manier een dier wegneemt, is dat niet handig. Ze zijn slim en de volgende keer extra op hun hoede. En dan blijven ze weg en kunnen recreanten niet meer genieten van dieren.'

