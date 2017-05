Pinautomaten beveiligd tegen 'bloedlinke' plofkraken

NIJMEGEN - De Rabobank neemt in Gelderland verschillende maatregelen om geldautomaten te beveiligen. In het ene geval worden geldautomaten 's nachts afgesloten, in het andere geval moeten nachtelijke beveiligers het groeiend aantal plofkraken een halt toeroepen.

Automaten 's nachts gesloten

In het Rijk van Nijmegen zijn nog geen plofkraken op pinautomaten geweest, maar toch sluit de Rabobank daar sluit uit voorzorg achttien pinautomaten af in de nachtelijke uren. Bij drie pinautomaten lopen tijdelijk beveiligers rond om tussen middernacht en zes uur 's ochtends in de gaten te houden of niemand met grof geweld de inhoud uit de automaten wil halen.

'Het is een bloedlinke trend', zegt de voorzitter van de directie van de Rabobank Rijk van Nijmegen, Antoine Driessen over plofkraken. 'Een landelijke trend. Dus ook in Gelderland. Niet zelden met behulp van explosieven. Zoals bijvoorbeeld eerder dit jaar in Didam en Doetinchem.'

'Ik wil geen enkel risico lopen'

In de omgeving van Nijmegen waren nog geen plofkraken, maar dat willen ze graag zo houden. Daarom onderneemt de Rabobank daar actie. Driessen: 'Ik wil geen enkel risico lopen, gezien de trend die we nu in Nederland zien.'

Alleen de inpandige pinautomaten worden ongemoeid gelaten. 'Maar daar waar het zeg maar aan de buitenkant is, hebben we dat wel gedaan als preventieve maatregel', zegt Driessen. 'Op achttien locaties.'

Stevigheid van de panden onderzocht

Roestvrijstalen platen worden er 's nachts geplaatst voor die achttien pinautomaten aan buitenmuren. 'Dat betekent wel voor consumenten dat ze tussen twaalf en zes uur 's nachts niet kunnen pinnen', vervolgt Driessen. 'Met name voor studenten kan dat wel eens lastig zijn, ook uitgaanspubliek.'

Ook de stevigheid van de constructie van de gebouwen is doorgelicht. Voor die van drie pinautomaten moet dat nog gebeuren. Driessen: 'In Ubbergen, Weurt en in de Groenestraat in Nijmegen.'

Drastisch, maar het moet

Daar staat nu een DIXI voor de deur voor beveiligers die daar 's nachts rondlopen. Tijdelijke, drastische maatregelen. Maar het moet, vindt de directie van de Rabobank van het Rijk van Nijmegen.

'We hebben nu gezien wat voor ravage zo'n plofkraak kan opleveren. Zeker aan panden', licht Driessen het besluit toe. 'En dan hebben we het nog maar over panden gelukkig. Maar als het over mensen gaat, wil ik dat niet op mijn geweten hebben. En ik denk heel veel directeuren in het land niet.'

'Dus je ziet nu alle banken wel aan het kijken: welke maatregelen willen wij treffen om plofkraken te voorkomen, maar zeer zeker om menselijk leed te voorkomen.'