Geen tunnel onder spoorwegovergang in Velp

VELP - Er komt definitief geen tunnel voor fietsers en voetgangers onder de spoorwegovergang bij de Kerkstraat in Velp. Dat heeft de gemeenteraad van Rheden dinsdagavond besloten.

De gemeenteraad had al in 2015 om een onderzoek gevraagd naar de verkeersveiligheid van de spoorwegovergang. Volgens de gemeente blijkt uit dat onderzoek dat de spoorwegovergang veilig is. Ook is er gesproken met omwonenden en die willen volgens de gemeente geen tunnel, omdat er de afgelopen jaren geen ongelukken zijn gebeurd.

Spoorbeheerder ProRail was juist altijd een groot voorstander van een tunnel. ProRail zei eerder tegen Omroep Gelderland dat het verbaasd was dat de gemeente geen tunnel wilde. 'Er is een plan, en er is geld. Iets waar menig gemeente jaloers op is. ProRail hoopt dat de raad een ander besluit neemt dan het college', vertelde woordvoerder Aldert Baas van ProRail toen.

Ook wilde ProRail iets doen aan de vele overwegen op het spoortraject.

