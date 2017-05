Nepagenten in Velp stelen spullen uit huis van vrouw

VELP - Twee nepagenten hebben spullen gestolen uit een huis van een 58-jarige vrouw in Velp.

Dinsdagochtend werd er bij de vrouw aangebeld door een man. Hij deed zich voor als agent. Hij had geen uniform aan, maar had wel een pasje in zijn hand met een politielogo erop.

De man liep, nadat de vrouw de deur had geopend, brutaal naar binnen en zei dat er was ingebroken. Terwijl de man de vrouw aan de praat hield, sloop zijn handlanger naar binnen.

'Ik ga de politie bellen'

De vrouw hoorde vervolgens geluiden op de eerste verdieping. Nadat ze naar boven liep zag ze de tweede man tussen haar spullen rommelen. Toen de vrouw zei dat ze de politie ging bellen, namen de mannen de benen.

Later merkte de vrouw dat er allerlei persoonlijke bezittingen verdwenen waren.