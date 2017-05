Sluipverkeer in Spankeren door afsluiting N348 aangepakt

Foto: Studio Rheden

SPANKEREN - De provincie Gelderland neemt maatregelen tegen het sluipverkeer in Spankeren. Door de afsluiting van de N348 in Dieren krijgt de provincie klachten binnen over het sluipverkeer.

Volgens de provincie gaan er behoorlijk wat automobilisten, waaronder ook vrachtwagenchauffeurs, via de Dorpsweg in Spankeren om van en naar Zutphen te rijden. De Dorpsweg leent zich daar niet voor, zegt de provincie. Bovendien zou er ook harder worden gereden dan de 30 km per uur. Er werden al verkeersregelaars ingezet en ‘schrikhekken’ geplaatst, maar de provincie heeft nu besloten om vanaf woensdag de Overweg en Bockhorstweg in Spankeren af te sluiten met barriers. Zie ook: N348 door Dieren dicht voor werk aan traverse

Door: Mediapartner Studio Rheden Correctie melden