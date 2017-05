Werkzaamheden Waalbrug uitgesteld

Foto: Waalbrug

NIJMEGEN - Verkeer kan in de nacht van dinsdag op woensdag gewoon via de Waalbrug Nijmegen in. De herstelwerkzaamheden zijn uitgesteld, omdat er regen wordt verwacht.

Het laatste deel van de onderhoudsbeurt wordt verplaatst naar de nacht van dinsdag 16 mei op woensdag 17 mei. Auto's en motoren die de stad in willen, worden dan omgeleid via De Oversteek. Staduitwaarts gaat het verkeer over één rijstrook. Fietsers, bussen en taxi's hebben geen last van de werkzaamheden.