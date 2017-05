Nieuwe Dichter des Achterhoeks heeft Gooise 'r'

WICHMOND - Ze heeft geen Achterhoekse roots en kan al helemaal niet plat praten, toch mag Eva Schuurman uit Wichmond zich vanaf vandaag 'Dichter de Achterhoeks' noemen. De dichter des Achterhoeks is een aantal jaren geleden in het leven geroepen door dagblad de Gelderlander. Eva Schuurman volgt hiermee het duo Jack Weijkamp en Lucy Legeland op.

'Ik ben gevraagd', zegt de 36-jarige dichteres enthousiast. 'Ik was al een paar keer eerder in de race, maar toen werd ik het net niet. Misschien was ik nog niet genoeg Achterhoeker toen.' Eva Schuurman woont nu negen jaar in de Achterhoek en ze wil er niet meer weg.

'Het duurde even, maar ik denk dat ik inmiddels wel ingeburgerd ben hier. Ook al spreek ik geen Achterhoeks.' Dat is ook niet persé nodig voor een dichter des Achterhoeks vindt ze: 'ik voel inmiddels wel veel liefde voor de plek waar ik woon en ik denk dat ik dat ook heel goed in woorden kan overbrengen.' Al zijn dialect-adviezen zeker welkom.

Trots op de Achterhoek

Schuurman schrijft veel en van alles en is naast dichter ook trouwambtenaar. Ze is trots op haar titel, maar vindt het ook spannend: 'Ja ik voel wel druk ja, ik wel het toch ook goed doen.' Haar gedichten komen vanzelf, tijdens het wandelen bijvoorbeeld mijmert ze over dingen. 'Ik wil graag iedereen vertellen hoe mooi de Achterhoek is en hoe trots ze mogen zijn.'

Het is de bedoeling dat ze regelmatig een gedicht schrijft over de Achterhoek voor in de krant. Maar ze mag haar werk bijvoorbeeld ook voordragen op festival de Zwarte cross. Daar is ze zelfs nog nooit geweest. Ze slikt even: 'Ja dat is wel wat ja, nu ik daar zo over nadenk...'