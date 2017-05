Ondernemers komen moeilijk aan contant geld

AALTEN - De Aaltense ondernemer Eddie Welkamp baalt ervan dat zijn bank steeds minder service verleent voor het midden- en kleinbedrijf. In kleine dorpen en steden sluiten vestigingen omdat dit naar verluidt niet rendabel genoeg is. De ondernemer komt zo moeilijk aan briefjes van 5 euro of euromunten voor in de kassa.

Vanuit het magazijn loopt hij door de winkel om aan zijn specialiteit te werken: schoenreparaties. Eddie Welkamp is al 26 jaar zelfstandig en heeft zijn zaak uitgebouwd van een kleine schoenmakerij naar een grotere winkel. Tot voor kort was zijn ervaring met ABN AMRO een warme band en voelde hij zich er thuis.

'In het verleden konden wij altijd wisselgeld bestellen bij de bank maar tegenwoordig is het briefje van vijf een probleem', vertelt Welkamp. 'De bank zegt dat ik het maar moet aanpakken door twee keer een 2 euromunt en één keer een 1 euromunt te geven. Ik moet alleen voor elk rolletje geld betalen.'

'Vroeger kon ik wisselgeld bestellen en in Winterswijk ophalen, later in Doetinchem maar nu moet ik naar Arnhem. Zonder file is het voor mij 1 uur en 50 minuten rijden. Dan ben ik er alleen nog maar', zegt Welkamp.

Betalen voor minder service

De bank heeft een oplossing aangeboden en dat is eigenlijk geen haalbare voor de kleine ondernemer met maar vijf man personeel. 'Ik moet 10.000 euro aan briefjes van vijf bestellen, dan kan ik het in Doetinchem ophalen, voor kleinere bedragen moet ik naar Arnhem en dan moet ik maar afwachten of de briefjes er zijn.'

'Ik ben al 26 jaar zelfstandig en al 16 of 17 jaar bij de ABN AMRO. Ik heb mij daar altijd thuis gevoeld, maar dit kan ik niet plaatsen in die historie. Ik ben ervan overtuigd dat de banken die service verlenen uiteindelijk beter af zijn. 10.000 euro is gewoon niet te doen voor ons, krijg ik de beveiliging er dan bij?', zegt Welkamp gekscherend.

Overstappen naar andere bank

Na lange tijd klant te zijn geweest heeft Welkamp er genoeg van. 'Ik denk dat er maar één ding opzit voor mij: overstappen naar een andere bank. We zijn op dit moment met twee banken in gesprek en kiezen daarmee voor service, dan maar iets duurder uit.'

De redactie heeft geprobeerd een reactie van de bank te krijgen, maar de bank was niet bereikbaar voor commentaar op de situatie.