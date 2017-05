Hummeloseweg alleen buiten de spits dicht

LAAG-KEPPEL - Het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst wil de Hummeloseweg niet meer in de spitsuren afsluiten, maar vanaf 19.00 tot 8.00 uur. De eerder voorgestelde spitsafsluiting stuitte op veel verzet van omwonenden. Maar ook met dit nieuwe voorstel is niet iedereen gelukkig.

De Hummeloseweg is de doorgaande weg van Laag-Keppel naar Hummelo. De gemeente besloot september vorig jaar om deze weg tijdens de ochtend- en avondspits (06.00-09.00 uur en 16.00-19.00 uur) af te sluiten voor alle motorvoertuigen. Het zou in die uren te druk zijn en de afsluiting moest de leefbaarheid en de verkeersveiligheid vergroten.

Veel weerstand

Op dit besluit kwamen 183 bezwaarschriften binnen. Ook dienden tegenstanders 750 handtekeningen in. Veel mensen pendelen tussen beide plaatsen en maken juist in de spits gebruik van de weg. In februari volgde een hoorzitting en konden de tegenstanders hun verhaal doen. Veel van die bezwaren werden niet-ontvankelijk verklaard.

Na hoor, wederhoor, overleg en advies, passen B en W het eerdere besluit nu aan.

Het college wil de weg dus tussen 19.00 en 08.00 uur afsluiten voor het verkeer. Zo worden de school en ondernemers toch enigszins ontzien. Voor landbouwverkeer wordt een uitzondering gemaakt om de verkeersveiligheid van fietsers op de parallelweg van de Rijksweg te waarborgen. Volgens de gemeente zijn er genoeg alternatieve routes voor inwoners uit de beide dorpen.

'Niet alle partijen tevreden stemmen'

'Hier ben ik ook niet blij mee', zegt Epco Frentz, initiatiefnemer van de handtekeningenactie tegen de afsluiting. 'Nu kunnen we er de hele nacht niet meer door. Ik snap het niet.' Volgens de gemeente is er 'helaas geen oplossing die alle partijen tevreden zal stemmen.'

Tegenstanders kunnen nog in beroep tegen dit besluit. 'We gaan kijken wat daar de mogelijkheden voor zijn', zegt Frentz. Na de zomer verwacht de gemeente meer duidelijkheid te kunnen geven over de invoering van de maatregel.