Gemeente verklaart oorlog aan onkruid

OOSTERBEEK - De gemeente Renkum heeft de oorlog verklaard aan de Japanse duizendknoop. De exotische woekerplant verdringt alle andere planten en wortelt zelfs door asfalt heen. Voor het derde jaar op een rij zet de gemeente nu Bonte Bentheimer varkens in want die eten de plant met wortel en al op.

Dit jaar één groot moedervarken met tien biggen. Maar ook de eigen inwoners laten het er niet bij zitten. Zo heeft Henny Tax uit Doorwerth de 'duizendknoopbrigade' in oprichting, om de plant handmatig uit te roeien. Volgende week wordt de brigade officieel opgericht, op een speciale avond met duizendknooptaart, want de jonge scheuten kun je goed eten.

Plant continu frustreren

Varkensboer Norbert Mergen betwijfelt sterk of je met de hand deze woekerplant kunt uitroeien: 'Ja daar zet ik wel mijn vraagtekens bij. Als het zo makkelijk was om de plant handmatig te verwijderen, dan was dat al wel gebeurd. Maar je moet de wortel helemaal verwijderen, als je een stukje laat zitten, dan groeit ie weer verder. Als je succes wil hebben moet je de plant continu frustreren, anders werkt het niet'.

Zie ook: Varkentjes in Oosterbeek eten eindelijk woekerplant weg