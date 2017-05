Nog geen duidelijkheid over opening parkeergarage Tiel

TIEL - De gemeente Tiel kan nog niet zeggen wanneer de nieuwe parkeergarage bij het centrum opengaat.

De parkeergarage zou aanvankelijk vorige maand in gebruik worden genomen. Dat dit niet lukte kwam volgens de gemeente omdat de brandinstallatie nog gekeurd moest worden en dat het wachten was op het externe bedrijf dat dit nog moest doen. Dat certificaat is inmiddels verleend. Nu is het wachten nog op het benodigde certificaat voor de installaties van de rookgasdetectie en de ventilatie.

De gemeente meldt dat ze regelmatig vragen krijgt van inwoners en ondernemers over de opening van de garage. De parkeergarage met bijna 600 plaatsen ligt onder het nieuwe cultuurcentrum Zinder dat in aanbouw is.