Robert Klaasen langer bij De Graafschap

DOETINCHEM - De Graafschap heeft Robert Klaasen (23) voor volgend seizoen vastgelegd. De Doetinchemmers hebben een optie voor nog een jaar.

De verdedigende middenvelder komt over van Sparta Rotterdam. De Graafschap huurde hem al sinds de winterstop. Klaasen kwam sindsdien in bijna alle duels van de Doetinchemse club in actie.

Klaasen begon in het betaald voetbal bij AZ, waar hij niet wist door te breken. Daarna kwam hij uit voor KV Kortrijk in België.