Jovink en de Voederbietels stoppen nu echt

ULFT - Jovink en de Voederbietels stoppen 25 jaar na het oprichten van de band definitief. Tien jaar na de laatste tour zetten de bandleden er een punt achter.

'Voor mij is dit een goed moment om te stoppen met Jovink', aldus medeoprichter en zanger Hendrik Jan Lovink. 'Ik begrijp dat een hoop mensen Jovink op de Zwarte Cross als een soort traditie zijn gaan zien. Maar ik moet er niet aan denken om daar over tien jaar nog steeds het nummer Harder! te moeten krijsen, drie tonen lager gezongen, op een kwart van het originele tempo en met een net iets te dikke pens. Je moet na je afscheid op tijd stoppen.' Dit jaar zal de band het festival niet openen op de donderdag, maar juist de vrijdagavond knallend afsluiten.



Stoppen met muziek maken zit er voorlopig echter nog niet in voor sommige bandleden. Hendrik Jan Bökkers toert al een tijd het hele land door met zijn band Bökkers en Lovink is bezig met zijn band The Hilltop Howlers. Beiden staan dit jaar op de Zwarte Cross, dus samen muziek maken blijft altijd een mogelijkheid volgens Lovink: 'Wie weet gaan we in de toekomst wel weer eens muziek maken samen, dat sluit ik zeker niet uit, want de onderlinge sfeer is nog altijd prima. Tradities zijn er om door te geven, toch? Het is tijd voor een nieuwe generatie! Ik ben oprecht dankbaar dat ik dit allemaal heb mogen meemaken maar het is tijd voor nieuwe muzikale uitdagingen.'



