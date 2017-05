Wageningse kroegbazen voeren actie

WAGENINGEN - Diverse kroegbazen op de Markt in Wageningen hebben spandoeken aan hun gevels gehangen. Dit doen ze om te protesteren tegen Stichting Wageningen 45.

Teksten als 'Vrijheid vier je samen? Wageningen ga je schamen!' en 'Van organisator van het mooiste plein, naar er niet meer bij mogen zijn!' hangen nu boven de deuren van diverse kroegen op de Markt.

De horeca-ondernemers voelen zich gepasseerd nadat ze besloten geen tappunten te huren voor het Bevrijdingsfestival dat wordt georganiseerd door Wageningen 45 en de gemeente. Ondanks dat dit hun eigen keuze is, vinden ze het onzin dat ze geen biertje mogen tappen voor op de Markt.

'We zijn ingemetseld'

Ronald Tazelaar van The Doctor Pub heeft geen idee wat er 5 mei staat te gebeuren. 'We hebben een horecavergunning en mogen dus alleen in onze kroeg biertjes tappen. Zodra de mensen met hun drankje over de drempel stappen, riskeren wij een boete.' In het slechtste geval sluiten ze 5 mei hun deuren, maar daar zit volgens Erik van der Kolk van eetcafé Buurman & Buurman niemand op te wachten. 'We staan niet met de rug tegen de muur, maar we zijn ingemetseld.'

Toch zijn er ook kroegeigenaren die wel een tapwagen huren, zoals Hannie Peinenburg van Robuust. 'We moeten toch met z'n allen ervoor zorgen dat het Bevrijdingsfestival kan blijven bestaan door er voor te willen betalen.'

Voor degenen die zich zorgen maken of zij een getapt biertje op de Markt kunnen nuttigen aanstaande vrijdag, is er goed nieuws. Er staan zoals altijd zeven tapwagens rondom de kerk.

