Man uit Neede crasht tijdens vluchtpoging

NEEDE - Een 38-jarige man uit Neede is in de nacht van maandag op dinsdag met zijn auto gecrasht na een achtervolging in de omgeving van Haaksbergen. De man reed met hoge snelheid weg nadat hij een stopteken kreeg.

Agenten zagen dat de man aanzienlijk harder reed dan was toegestaan. Een stopteken mocht niet baten, want de bestuurder ging er vandoor met hoge snelheid. In een bocht op de Rietmolenweg raakte de Needenaar vermoedelijk de macht over het stuur kwijt. De agenten zagen vanwege de bocht de gecrashte auto van de man pas erg laat en konden ternauwernood de politiewagen een weiland insturen.



De bestuurder bleek gewond en is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis weigerde de man een bloedproef. De politie zegt aan de man later te gaan verhoren.