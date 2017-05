Verdachten brand 'vluchtelingenvilla' Twello gezocht

ARNHEM - Wie zit er achter de brand bij de 'vluchtelingenvilla' in Twello? De politie wil het graag weten. Vanavond laat de politie beelden zien van mogelijke verdachten in het opsporingsprogramma Bureau GLD.

In de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 januari woedt er een grote brand in de jaren '30 villa die ook wel de 'vluchtelingenvilla' wordt genoemd. in 2016 is het pand gekocht door de gemeente Voorst om er statushouders in te huisvesten.

Verdachten en getuigen gezocht

De politie gaat uit van brandstichting en zoekt mensen die die nacht iets bijzonders gezien hebben. Op beelden zijn twee mogelijke verdachten te zien. Rond het tijdstip van de brand gedragen zij zich verdacht in de buurt. Ook zoekt de politie een mogelijk belangrijke getuige. Het is een man met een hondje die vermoedelijk rookt. Hij was rond het tijdstip van de brand in de buurt.

Bureau GLD

De beelden waarop mogelijke verdachten te zien zijn vanavond te zien bij Bureau GLD. het opsporingsprogramma Bureau GLD wordt iedere woensdag uitgezonden direct na het Gelders Nieuws, 17:20 uur, daarna elk uur herhaald.

Zie ook:

Grote brand in 'vluchtelingenvilla' lijkt aangestoken

Oud-eigenaar 'vluchtelingenvilla' zag hoe vlammen uit dak kwamen, vermoedt technische oorzaak

Bureau GLD