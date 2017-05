'Ik ben trots als het monument er op Dodenherdenking mooi bijligt'

EDE - Deze dagen in mei zijn extra druk voor de mannen en vrouwen die het groen in de gemeente Ede onderhouden. De bomen staan in bloei en het onkruid en gras groeit goed. De gemeentewerkers maken de oorlogsgraven en 28 oorlogsmonumenten schoon voor Dodenherdenking.

Jan Aalbers is eerste medewerker van het samenwerkbedrijf gemeente Ede, oftewel de groenvoorziening. Hij werkt er al 37 jaar en is trots op zijn werk bij het mausoleum op de Paasberg, het meest bijzondere oorlogsmonument in Ede. 'Het geeft me echt een goed gevoel als alles er weer netjes uitziet, zeker zo'n belangrijk monument.'

Ingemetseld in het mausoleum

Direct na de bevrijding van Ede werd er geld in gezameld voor een blijvende herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Aanvankelijk was het plan om een graf te maken voor Edese verzetsrijders op de Paasberg. Binnen korte tijd werd er meer dan 70.000 gulden opgehaald. In die tijd waren er nog maar weinig mausolea in Nederland. Dat maakt het monument extra bijzonder.

In het mausoleum liggen verzetsstrijders ingemetseld. Het is ook de plek waar Ede jaarlijks de Tweede Wereldoorlog herdenkt. Aalbers woonde vorig jaar de herdenking bij: 'Ik ben trots als ik daar sta en het monument er mooi bijligt. Een aantal van mijn collega's mag een vlag hijsen.'

'Belangrijk dat graven er hele jaar netjes bijliggen'

Op de openbare begraafplaats van Ede is een klein deel gereserveerd voor oorlogsgraven. 28 Gemenebest-gevallenen liggen daar begraven. Twee van hen kwam om op 10 mei 1940, de dag dat de oorlog uitbrak.

Tonnie Schuurman werkt op de begraafplaats en heeft een extra taak. Hij is namens de gemeente Ede consul van de Oorlogsgravenstichting en brengt jaarlijks verslag uit aan de stichting over de staat van de graven.

Schuurman vindt het heel belangrijk dat de graven er netjes bijliggen. 'Niet alleen rond dodenherdenking, maar het hele jaar. Ze zijn toch gestorven voor onze vrijheid. Op 4 mei komen de burgemeester en wethouders de graven bezoeken.'

Schuurman zelf gaat 's avonds ook nog naar de Paasberg: 'Dat doe ik ieder jaar, uit respect voor deze mannen.'