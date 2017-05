Gemengde reacties op fietsproef binnenstad Doetinchem

DOETINCHEM - De fietsproef in de binnenstad van Doetinchem zorgt voor gemengde reacties onder de bevolking. Vanaf maart is het door de proef toegestaan om in de ochtenduren door de stad te fietsen.

'Het grootste deel van de mensen is positief', merkt Siënna Veelders van onderzoeksbureau STIPO. De pilot is inmiddels halverwege en de reacties worden gepeild. 'Veel mensen zeggen dat het eigenlijk wel prima is, zolang ze maar niet over de voeten wordt gefietst.'

Voorafgaand aan de fietsproef werd gesproken over een 50/50-verhouding tussen voor- en tegenstanders. 'Daar heb ik zo mijn vraagtekens bij. Ik kom veel mensen tegen die er niet zo enthousiast over zijn. Dat zijn vooral mensen met kinderen die constant achterom kijken of ondersteboven worden gefietst', vertelt Karel Berkhuysen van de Fietsersbond.

Tot 12.00 uur door de binnenstad fietsen

Bij de proef mogen fietsers tot 12.00 uur ’s middags door de binnenstad fietsen. De binnenstad blijft wel een voetgangersgebied, wat betekent dat fietsers te gast zijn. De fietsproef loopt nog tot september, maar of het een vervolg krijgt? 'Dat vind ik moeilijk', aldus onderzoekster Veelders. 'De meeste mensen zeggen dat ze het nog even aan moeten kijken.'