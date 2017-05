Bureau GLD 03 mei 2017

ARNHEM - In deze uitzending verschillende slachtoffers van zakkenrollers in Apeldoorn, brand in de 'vluchtelingenvilla' in Twello en een overval op een cafetaria in Apeldoorn en een man steelt een Hoverboard in Apeldoorn.

Tips

FOTO: Diefstal pinpas Arnhem

Na eerdere uitzending van Bureau GLD is deze week gereageerd. Zo kwam er nieuwe informatie binnen over de man die hier pint met een gestolen pinpas in Arnhem. Die informatie wordt onderzocht en ook reacties in de zaak waarbij de pinpas van een oudere vrouw wordt buitgemaakt in Velp en waarmee deze man meer dan 11-duizend euro opneemt.

Brand 'vluchtelingenvilla' Twello

De 'vluchtelingenvilla' werd ie in Twello al genoemd, de oude villa die door de gemeente was aangekocht om statushouders in te huisvesten. In de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 januari sloegen de vlammen uit het dak. De brand lijkt te zijn aangestoken. Op het moment van de brand is er niemand in het pand.

Mogelijke verdachten gezocht

De politie zoekt twee mogelijke verdachten. Ze zijn vastgelegd op beelden rond het tijdstip van de brand in Twello. Ook een man met een hondje wordt gezocht, hij is mogelijk een belangrijke getuige voor de politie. De politie vermoedt dat de man rookt en loopt bij de villa tussen pak 'm beet half 1 en kwart voor twee die nacht van 27 op 28 januari.

Ook is op beelden te zien dat er een donkere stationwagen met dakrails op een parkeerplaats geparkeerd staat. De politie heeft een passantenonderzoek gehouden, maar willen nog graag met deze mensen in contact komen.

Overval snackbar Apeldoorn

Op zaterdag 29 april wordt snackbar Charly aan het Musketiersveld in Apeldoorn overvallen. Tegen 1 uur die avond is een medewerker klaar met opruimen en sluit de zaak, op datzelfde moment komt een man op hem aflopen. Onder bedreiging van een wapen moet de medewerker de zaak weer openen en de overvaller geld geven.

Dader vlucht met de buit

De overvaller vlucht met de buit, het slachtoffer ziet nog net dat de man vlucht richting de parkeerplaats en linksaf verdwijnt in de nacht. De politie vermoedt dat de overvaller buiten heeft staan posten, misschien is dat iemand opgevallen.

Signalement van de overvaller

blanke man

tussen de 20 en 30 jaar

rond de 1.80 meter lang

sprak zonder accent

hij droeg een zwart/grijze parka met een wit embleem op de rechter mouw

onder de capuchon van de jas droeg hij een pet

de capuchon van de parka was niet rond van boven, maar liep in een punt

groenige broek

zwart/grijze handschoenen

grijze sportschoenen met oranje stiksels

zwarte rugtas

Diefstal Hoverboard Apeldoorn

Bij speelgoed- en elektronicazaak ESC Azimi aan de Brinklaan in Apeldoorn wordt op 17 maart een hoverboard gestolen. Wie herkent deze man:

Mogelijk heeft de man hulp gehad van andere mannen, maar dat is niet helemaal zeker.

Signalement

rond de 40 jaar

lichtgetint

kalend met donker haar achterop het hoofd

Zwarte trui of jas

Blauwe spijkerbroek

Witte sportschoenen

Pinpas meerdere keren gebruikt na diefstal

Een vrouw van 70 wordt vriendelijk geholpen in fietsenstalling Orangerie in Apeldoorn, maar de behulpzame vrouwen blijken slinkse dieven. Want tijdens het helpen is de portemonnee gestolen van het slachtoffer. Dat gebeurt op woensdag 1 maart in het centrum van Apeldoorn.

De vrouw op de foto pint meerdere keren met de pas. Dat gebeurt bij de ANWB, de ING en 5 minuten later bij de ABN-AMRO bank.

Twee mensen pinnen met één gestolen pinpas

Een vrouw winkelt met haar dochter op 10 maart in Apeldoorn. Als ze een loempiaatje willen halen komt ze erachter dat haar portemonnee weg is. Treurig ook, in de portemonnee zat ook de pinpas van haar moeder mét de pincode. Een combinatie die het voor de dieven wel heel makkelijk maakt.

De pas wordt eerst door een man gebruikt, en later door een vrouw. De man pint bij de ABN-AMRO aan de Hofstraat in Apeldoorn. De vrouw bij de Rabobank aan het Marktplein.

In de portemonnee zat verder nog een pinpas die verder niet gebruikt is, 100 euro, een rijbewijs en verschillende pasjes.