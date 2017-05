Ontsnappen uit Slot Loevestein

POEDEROIJEN - Wie altijd al eens heeft willen meemaken hoe het is om uit een oude staatsgevangenis te ontsnappen, kan binnenkort terecht in Slot Loevestein in Poederoijen.

In het slot wordt komende maanden een escape room ingericht. De escape room gaat in de herfstvakantie officieel open. Het slot kreeg er een financiële bijdrage voor uit het programma Cultuur en Erfgoed 2017 van de provincie Gelderland.

Radiopresentator Maarten Daam in gesprek met Hanneke Laroo van Slot Loevestein:

In de voetsporen van Hugo de Groot

De ontsnapping van Hugo de Groot uit Slot Loevestein is één van de spannendste verhalen uit de Nederlandse geschiedenis. De veroordeelde schrijver gebruikte in 1621 een ingenieuze truc om uit zijn gevangenis te ontsnappen: in een boekenkist. Hij wist zo onopgemerkt het slot te verlaten. Via Gorinchem en Waalwijk ontvluchtte hij Prins Maurits en zijn soldaten.

De inrichting van de escape room is het eerste onderdeel van de nieuwe presentatie over Hugo de Groot. In 2021 herdenkt Slot Loevestein dat de ontsnapping van De Groot 400 jaar geleden is.