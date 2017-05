ARNHEM - Geen regen en zo'n 14 graden. Dat voorspelt MeteoGroup voor 5 mei, Bevrijdingsdag.

Ook in Gelderland zijn de nodige activiteiten op Bevrijdingsdag. Mensen die er dan op uit willen, kunnen hun paraplu thuislaten, want er wordt geen regen voorspeld. Wel is het bewolkt en in Gelderland komt de thermometer tot 14 graden.

De zon kan zich vrijdag nog even laten zien.

Bron: MeteoGroup