Fietsenfusie Gazelle en Sparta van de baan

DIEREN - De voorgenomen fusie tussen de eigenaar van fietsenmerk Gazelle in Dieren en fietsenproducent Accel Group gaat niet door.

Handelsbedrijf Pon, eigenaar van onder meer Gazelle, Union en Cervélo deed in april een overnamebod op de Accel Group, moederbedrijf van de merken Sparta en Batavus. Door een fusie zou volgens Pon het grootste fietsenbedrijf ter wereld ontstaan. Pon is met tien fietsenmerken al actief in onder meer Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten, China en Australië.

Bod afgewezen

Accell heeft laten weten niet verder te willen praten over het overnamevoorstel van Pon. Dat bracht in eerste instantie een bod uit op Accell van 32,72 euro per aandeel. Dat werd volgens Accell tijdens verkennende gesprekken onlangs opgevoerd tot 33 euro per aandeel. Maar ook dat was volgens het bestuur van Accell niet voldoende om verder te praten.

