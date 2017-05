Actie tegen grootste windmolens van Nederland in Voorthuizen

VOORTHUIZEN - De grootste windmolens van Nederland komen volgens actiecomité 'Voorthuizen Windmolens NEE' in het Barneveldse dorp te staan en daar zijn ze fel op tegen.

Maandag is bij recreatieplas Zeumeren een manifest gepresenteerd waarin de actievoerders zich uitspreken tegen de komst van de windmolens in Voorthuizen.

Geen grap

'De oude kerktoren in Barneveld is 55 meter hoog. De Dom in Utrecht is 112 meter hoog en dan is hier sprake van windmolens met een tiphoogte van 235 meter. We dachten dat het een verlate 1 april grap was', zegt voorzitter Evert Brom tijdens de presentatie.

De molens moeten verrijzen bij de recreatieplas langs de snelweg A1. Volgens de tegenstanders is de plas een belangrijke trekker van dagrecreatie. Ze zijn bang dat de molens de toeristen weg zullen jagen.

'We willen de mensen wakker schudden. We zijn niet tegen windenergie, maar we willen in gesprek met de politiek om te kijken naar alternatieven', vertelt Brom na afloop.

De komende weken gaat het actiecomité de Barneveldse politiek benaderen om te voorkomen dat de molens in het gebied verrijzen.

