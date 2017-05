Fietsen gestolen bij inbraak

ULFT - De politie is op zoek naar getuigen van een schuurinbraak in Gendringen. Dieven hebben daar een boormachine en twee mountainbikes gestolen.

Dit weekend werd een inbraak gepleegd in een schuur aan de Anholtseweg in Gendringen. De dader of daders hebben de deur van het gebouw geforceerd om binnen te komen. Vervolgens werden een boormachine en twee mountainbikes meegenomen.



Het gaat om twee fietsen van het merk Fuji en het merk Focus. De politie is op zoek naar meer informatie over de inbraak en verzoekt getuigen zich te melden.