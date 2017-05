Meer verkeersdoden: flinke stijging onder 80-plussers

ARNHEM - Het aantal omgekomen verkeersslachtoffers in Gelderland is vorig jaar gestegen. De grootste stijging zit in de leeftijdscategorie van 80 jaar en ouder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Gelderland kwamen in 2016 in totaal 98 personen om in het verkeer. Het jaar daarvoor waren dat nog 83. Op de lijst van meeste dode verkeersslachtoffers staat Gelderland nu op de tweede plaats, achter Noord Brabant.

De laatste drie jaar valt er in Gelderland een toename van het aantal verkeersslachtoffers te zien. Landelijk steeg het aantal slachtoffers naar 629. Dat zijn 8 personen meer dan in 2015.

Gelderse ouderen vaker verkeersslachtoffer

De meeste verkeersdoden in Gelderland vallen in de leeftijdscategorie van 80 jaar en ouder. Daar is ook de toename in vergelijking met 2015 het grootst. Vorig jaar waren 29 mensen 80 jaar of ouder; in 2015 waren dat er 15.

Slachtoffers onder automobilisten

Volgens het CBS vielen in Noord Brabant en Gelderland de afgelopen vijf jaar de meeste slachtoffers onder automobilisten. Dat bedroeg ruim een derde van het totaal aantal omgekomen verkeersslachtoffers.

Veilig Verkeer Nederland roept om actie

Het CBS geeft geen oorzaak voor de toename van het aantal verkeersslachtoffers dat is overleden. Veilig Verkeer Nederland (VVN) denkt dat het komt door te hoge snelheden, rijden onder invloed en het gebruik van smartphones tijdens verkeersdeelname. VVN vindt dat er meer structurele aandacht van de overheid nodig is. Directeur Felix Cohen: 'Het moet heel normaal worden dat je niet reageert op oproepen en berichtjes vanuit de auto. Zoals het nu heel normaal is dat je een autogordel draagt en geen alcohol gebruikt als je nog de weg op moet.'

