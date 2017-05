Verrader van Erelijst gehaald

ARNHEM - Een man uit Brummen die jarenlang is herdacht als slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog, blijkt een landverrader. Dat meldt de NOS. Elk jaar leggen leden van de Eerste en Tweede Kamer en het kabinet een krans bij de Erelijst van Gevallenen 1940-1945. Een nationaal monument met 18.000 namen van militairen en verzetsmensen die in de strijd tegen de Duitse en Japanse bezetter gestorven zijn. De Brummenaar wordt daar nu formeel vanaf gehaald.

De geschrapte naam is die van Jacob Adriaan Detmar (1916-1945), een marechaussee die net voor de bevrijding wegens desertie door SS'ers werd geëxecuteerd. Over verzetswerk van hem was niets bekend. Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies, dat de lijst beheert, kreeg daarom in januari de vraag van de NOS waaraan hij de vermelding te danken had.

Jacht op Joden

Volgens onderzoekers blijkt hij landverrader te zijn geweest die voor de Duitse politie- en inlichtingendienst SD jacht maakte op Joden, verzetsstrijders en onderduikers. Zeker drie slachtoffers hebben dat niet overleefd, waarschijnlijk zijn het er meer geweest. Detmar werkte vanaf 1942 vanuit Arnhem.

Naam niet echt van Erelijst

Na raadpleging van een onderzoeker concludeerde het NIOD dat de naam niet op de Erelijst thuishoorde. Letterlijk schrappen kan niet, vanwege de staat van het papier van de officiële lijst, en ook op de online-versie is hij nog zichtbaar. Wel is de naam daar uit de zoekfunctie verwijderd.

Vaker schrappen

Het NIOD zegt dat het de laatste acht jaar drie keer is voorgekomen dat een naam van de Erelijst werd afgehaald. In al die gevallen ging het om Nederlanders die bij tewerkstelling in Duitsland zijn omgekomen.

Het NIOD wijt de fouten aan de manier waarop de lijst tot stand is gekomen. Nabestaanden mochten zelf kandidaten voordragen. Die gegevens zouden niet altijd zorgvuldig zijn gecontroleerd.

