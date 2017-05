NL-Alert om lekkende tankwagen

CULEMBORG - In Culemborg is maandagavond rond 22.00 uur een NL-Alert uitgegaan vanwege ernstige stankoverlast in Vianen. Een tankwagen had een defecte ontluchtingsklep.

De gemeente Culemborg meldde op Twitter dat de ramen en deuren gesloten moesten worden en ventilatiesystemen uitgezet moesten worden. Maar volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht zou de melding niet voor Culemborg gelden. 'Walgelijke geur' Rond 20.00 werd de alarmcentrale non-stop gebeld door bezorgde burgers die een vervelende en nare geur roken. Al snel bleek dat de geur van een tankwagen kwam, waar damp uit de ontluchtingsklep kwam. 'De ontsnapte geur is niet schadelijk voor de gezondheid, het stinkt alleen enorm', vertelt de woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. Onnodige melding in Culemborg De gemeente Culemborg kreeg ook een NL-Alert, maar dit was niet nodig. 'In Culemborg was deze stank niet te ruiken, maar omdat Culemborg dezelfde zendmast heeft voor de telefoon, kreeg ook zij een melding. De melding was eigenlijk alleen bedoeld voor Vianen, Nieuwegein en Houten.'