Een Oegandees kinderkoor in de Liemers en de dieseldief staat voor de rechter: dit is het nieuws van dinsdag 2 mei

Foto: Pixabay

ARNHEM - Het kinderkoor Up4s (spreek uit als Up for us) uit Oeganda komt op bezoek in Zevenaar en de dieseldief moet zich verantwoorden voor het tanken zonder betalen. Dit is het nieuws van dinsdag 2 mei.

In Bukomansimbi, een dorpje van 1500 inwoners in het zuidwesten van Oeganda, staat de school van stichting Up4s uit Deventer. Deze stichting biedt kansarme kinderen in Oeganda een warm thuis en een goede schoolbegeleiding. Een deel van de 350 leerlingen van de school wordt volledig door Up4s onderhouden. Af en toe komt het schoolkoor uit Bukomansimbi naar Nederland; vandaag doen de kinderen de Tamboerijn in Zevenaar aan. 'Vergeten te betalen' Een 65-jarige man uit Velp staat vandaag voor de rechter vanwege het stelen van geld uit een huis en van het tanken zonder te betalen. De Velpenaar 'vergat' in de periode van 16 tot en met 20 november drie keer te betalen: twee keer in Arnhem en een keer in Didam. Op de foto Spelers en staf van Vitesse zijn inmiddels op de foto gegaan met de KNVB-beker, nu is het de beurt aan de supporters. Vandaag tussen 16.00 en 19.00 uur staat de 'zilveren dennenappel' in GelreDome. 'Trek je geel-zwarte kleding aan en kom een selfie maken', aldus Vitesse.