Vitesse gehuldigd op bomvolle Markt Arnhem

ARNHEM - Vitesse is maandagavond gehuldigd op de Markt in Arnhem. Volgens de gemeente waren meer dan 20.000 bezoekers afgekomen op de huldiging.

Alle spelers van Vitesse reden maandagavond voorafgaand aan de huldiging mee in een open kampioensbus, die verschillende wijken van Arnhem aandeed. Ze werden overal met luid enthousiasme ontvangen. Veel supporters waren in de geel-zwarte clubkleuren langs de weg te vinden.

Drukte, sfeer en emotie

Op een gegeven moment was het zó druk dat de organisatie en de politie adviseerden om niet meer naar het plein te komen. In Arnhem was een goede sfeer en hier en daar rolde een traan over de wang.

Na de huldiging werd er in de stad nog lang feest gevierd.

