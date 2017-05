Vier Gelderse snelwegen in top-25 fileknelpunten

NIJMEGEN - Een viertal Gelderse wegen zal in de toekomst nog verder dichtslibben. Dat blijkt uit de nieuwe Nationale Markt en Capaciteitsanalyse (NMCA)

Om te voorkomen dat deze wegen de komende jaren fileknelpunten worden, zijn maatregelen nodig.

De NMCA geeft een overzicht van verkeers- en vervoersproblemen in de toekomst. In het rapport blijken de A2 tussen Zaltbommel en Den Bosch, de A50 tussen Nijmegen en Oss, de A15 rond Tiel en de A12 bij Arnhem in de top-25 van fileknelpunten te staan. Ook de treinverbinding Elst-Arnhem-Zutphen staat op het lijstje.

Het rapport kan worden gebruikt door het kabinet; dat kan met de resultaten bepalen aan welke wegen en spoorlijnen moet worden gewerkt.