Brand op zolderkamer De Oude Duikenburg in Echteld

Foto: Omroep Gelderland

ECHTELD - In zalencentrum De Oude Duikenburg in Echteld heeft maandagavond op de zolder kort een brand gewoed. In een van de kamers is brand ontstaan, die door de brandweer snel kon worden geblust. Er is rook- en roetschade, maar er vielen geen gewonden.

Op de zolder van het zalencentrum bevinden zich drie kamers, waaronder een technische ruimte. 'Hier is de brand vermoedelijk ontstaan', aldus een woordvoerder van de brandweer. 'Maar we waren heel snel ter plekke, waardoor het sein 'brand meester' snel kon worden gegeven.' Hoe groot de schade is, kan hij nog niet zeggen.