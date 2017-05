Dieren krijgt natuurbegraafplaats

DIEREN - De begraafplaats aan de Imboslaan in Dieren wordt uitgebreid met een natuurbegraafplaats. Het wordt de tweede in de gemeente Rheden: sinds juni 2015 is natuurbegraven al mogelijk op Heiderust in Rheden.

Natuurbegraven wordt steeds populairder, naast cremeren en begraven. Volgens de gemeente Rheden is er op Heiderust inmiddels een redelijke belangstelling. In Dieren moet een plek van 7.000 m2 als natuurbegraafplaats ingericht worden met daaromheen een hek van twee meter hoog. Deze begraafplaats komt naast de huidige. De 230 omwonenden van de begraafplaats in Dieren zijn door de gemeente op de hoogte gebracht. De gemeente moet het bestemmingsplan nog wijzigen om de natuurbegraafplaats in Dieren mogelijk te maken.

Door: Mediapartner Studio Rheden Correctie melden