Zondag wordt familiedag bij bierfeesten Apeldoorn

ARNHEM - Het Veluws Bierfest in Apeldoorn krijgt een familiedag. Op zondag 8 oktober kunnen gezinnen met kinderen voor de eerste keer de 'oktoberfeesten' meevieren.

Dani Levy, een van de organisatoren, geeft aan dat het de wens van de organisatie is om net als bij de originele Oktoberfeste in Duitsland de familie meer te betrekken. 'In Duitsland is altijd een kermis en is het echt een familiefeest. Dat willen wij hier ook introduceren. We houden daarom op de zondag een Hollandse spelmiddag met oude spelletjes als sjoelen, hoepelen en schieten. Alles met een link met bier.'

Zo'n 600 man per dag

Het bierfeest start op vrijdag 6 oktober met een feest voor bedrijven. De zaterdag is voor particulieren en de - nieuwe - zondag dus voor families. 'Bij eerdere edities kregen we per dag zo'n 600 man en dat hopen we op zondag ook te halen', aldus Levy.

Het Veluws Bierfest wordt gehouden op het Zwitsalterrein aan de Vlijtseweg in Apeldoorn. De toegang op zondag is gratis.