Spin in het web Tielse Hertogenwijk stopt

TIEL - Toos Groen, de spin in het web van de wijkvereniging van de Tielse Hertogenwijk, stopt er mee. Vanaf begin deze eeuw was ze actief in de wijk en stond ze aan de wieg van de wijkvereniging. De Hertogenwijk stond altijd bekend als een achterstandswijk. Toos gaat het nu wat rustiger aan doen. Volgens haar kan dat ook, want er is veel veranderd in de wijk.

Deze week draagt ze de meeste zaken over aan de nieuwe bestuursleden. 'Wel met pijn in hart. Het is ook een beetje mijn kindje' vertelt Toos over de wijkvereniging.

Begin deze eeuw was veel in de Tielse Hertogenwijk in slecht staat. Flats dreigden gesloopt te worden, maar de wijkbewoners kwamen in verzet. De flats zijn uiteindelijk gerenoveerd. Er zijn speeltuintjes gekomen en zelfs een grote speeltuin aan de rand van de wijk. Het horecagebied, waar in het verleden veel incidenten waren, is verbeterd en er is een informatiecentrum gekomen in de wijk. Pronkstuk is de MultiCulti Tuin, waar buurtbewoners zelf groentes kunnen verbouwen.

Het werk is nog niet gedaan

Toos Groen heeft nog wel zorgen om de wijk. De gemeente Tiel wil het beheer van de speeltuinen overdragen aan de wijkbewoners, maar Toos ziet vooral dat steeds minder mensen tijd hebben om veel vrijwilligerswerk te doen. Ook bestaat er de vrees dat de gemeente de zone langs de Waaldijk wil gaan bebouwen. Nu is daar een mooie speeltuin. Toch draagt Toos Groen nu het stokje vol vertrouwen over aan de nieuwe bestuursleden. Maar ze morgen haar best bellen zegt ze.