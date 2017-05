Zorgen over horeca in Wageningen op 5 mei

WAGENINGEN - De VVD in Wageningen maakt zich zorgen over de horeca op 5 mei.

De ondernemers op de Markt hebben te horen gekregen dat ze tijdens het Bevrijdingsfestival geen extra tap in hun café mogen hebben. Omroep Gelderland berichtte daar vrijdag over. Eerder zagen ondernemers al af van een tap voor hun zaak omdat ze de tarieven veel te hoog vinden.

VVD-raadslid Bjorn Blokzijl zegt dat ondernemers hem vertelden dat overleg over de problemen stelselmatig wordt tegengehouden door organisator Wageningen45. De VVD is dat een doorn in het oog.

'Wat een feest zou moeten zijn waarin verbroedering een grote rol speelt, loopt steeds meer uit tot een spel tussen het Comité 45 en de café-eigenaren op de Markt', vindt de partij. De VVD wil opheldering van burgemeester en wethouders.

Zie ook: