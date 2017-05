Stroomstoring Est: bijna 2000 aansluitingen getroffen

GELDERMALSEN - In de plaatsen Geldermalsen, Est en Meteren zijn maandagmiddag 1818 adressen getroffen door een stroomstoring.

Een voorbijganger zag rook komen uit het transformatorhuis aan Het Nieuwe Achterom in Est, waardoor Liander genoodzaakt was de stroom af te sluiten. De brandweer is ingeschakeld om de rook te bestrijden. Naar de oorzaak van de storing wordt nog gezocht.

Netbeheerder Liander verwacht dat de storing rond 17.15 uur is verholpen.