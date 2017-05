Drugs en wapens gevonden in auto

Foto: ANP (archief)

DE LUTTE - Een man van 23 uit Loenen is zondagavond in Overijssel betrapt met drugs en wapens in zijn auto.

De marechaussee hield de man aan in De Lutte. Opsporingsambtenaren van het grensoverschrijdend politieteam, een samenwerkingsverband tussen de marechaussee en de Bundespolizei, vonden in de auto een boksbeugel, een ploertendoder en drugs (acht XTC-pillen en 20 gram wiet). De auto bleek niet verzekerd te zijn. De man wordt verhoord en er wordt proces-verbaal tegen hem opgemaakt.