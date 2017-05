Vandalen slopen auto's in Kerkdriel

Foto: Facebook/ Politie Maasdriel

KERKDRIEL - In Kerkdriel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere auto's vernield. In ieder geval vier auto's hebben schade.

De politie denkt dat er nog meer wagens zijn vernield en roept de eigenaren op om aangifte te doen. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden. De vernielingen zijn aangericht op de Teisterbandstraat, Hinthan, Paterstraat en Schepenland.