Stadscentrum Nijmegen gewelddadigste buurt in Gelderland

ARNHEM - De gewelddadigste wijk van Gelderland is het stadscentrum van Nijmegen. De buurt staat op plek zes in de top 25 van gewelddadigste buurten van Nederland.

Over 2015 vonden er 333 gewelds- of seksuele incidenten plaats. Dat blijkt uit een analyse van locatiedata.nl op basis van CBS-gegevens.

De Arnhemse wijk Rijnstraat staat op de twaalfde plek. In 2015 vonden daar 247 incidenten plaats. Per 1000 inwoners worden er jaarlijks negen gewelds- of seksuele misdrijven geregistreerd.

De wijken in Arnhem en Nijmegen liggen in het centrum van de stad, dicht bij allerlei uitgaansgelegenheden.