Clubs met Ballen - 3 mei 2017

ARNHEM - Deze week zijn we bij de wedstrijd FC Lienden - Jong AZ en volgen we topscorer Danny van de Meiracker die er dit seizoen al 17 inschoot. We ontdekken het geheim van de topscorer van de Tweede Divisie die sinds de winterstop de kleuren van FC Lienden draagt, nadat hij halverwege het seizoen met ruzie vertrok bij Spakenburg.

Jong Vitesse

Door de historische bekeroverwinning van Vitesse op AZ was het maandag feest op Papendal. Een groot contrast met de situatie waarin Jong Vitesse zich bevind. Door het verlies van afgelopen weekend staat de ploeg van John Lammers nu op de 17e plaats en dat zou over twee weken degradatie naar de Derde Divisie betekenen. We bezochten de training met vaste supporter Cees de Rijk en mochten ook even ruiken aan de KNVB-beker.

De Treffers

Eens per jaar collecteert het Voetbal Plus team van De Treffers voor het Fonds Gehandicapten Sport om geld in te zamelen voor hun team. Met acht man sterk maken de jongens tijdens de wedstrijd van het eerste een rondje langs het veld om hun kas te spekken.

TEC

Deze week gaan we mee met de supporters van TEC naar de streekderby tegen GVVV.