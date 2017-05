Co uit Oosterbeek wint 650 euro met Woord Gestoord!

ARNHEM - Co van Brakel uit Oosterbeek raadde maandag het goede woord bij het radiospel Woord gestoord bij Radio Gelderland en pakt de 650 euro uit de pot! Co wist het woord al weken, maar het lukte hem maandag pas om telefonisch in de uitzending te komen. Het juist woord was... BRONSTTOCHT.

Co wist het woord als sinds witte donderdag, maar kwam er niet toe om vaak te bellen. Maandag greep hij zijn kans. 'Wat ik met het geld ga doen weet ik nog niet. Misschien geef ik mijn drie kinderen allemaal wel een extraatje voor de vakantie.' Op 20 maart begonnen we het spel met Johnny Bussink uit Varsseveld. Johnny gokte WEDSTRIJD. daarna volgde een bonte verzameling woorden zoals SPONSORLOOP, DISCOTHEEK, MODELLENWEDSTRIJD, KRAAMVISITE en KRUISTOCHT. De spelers kregen iedere week een tip. Coby te Boekhorst, hoofd-aanwijzingen legt ze uit: 1. Wandelgevecht - Wandel = wandelen, een tocht lopen. - Gevecht = om tijdens de bronst bij een vrouwtje in aanmerking te komen zijn twee edelherten vaak in een gevecht. 2. Op reis voor een prijs. - Als je een tocht gaat maken, ga je op reis. - In het woord Bronst zit het woord brons verborgen en brons is de derde prijs. 3. We spelen een edel spel. - Woord Gestoord is een spel. - Edel komt van edelherten. Tijdens de bronsttocht gaan we op zoek naar edelherten. 4. Indrukwekkend vanaf de kansel. - Wat niet veel mensen weten is dat de boswachter vaak op een wildkansel staat. - Vanaf die kansel kan hij het indrukwekkende schouwspel zien tussen twee edelherten. 5. Dubbelzwanger worden. - Bronstig en tochtig zijn twee woorden die aangeven dat een dier zwanger kan of wil worden. 6. Kleur geven aan kou. - Kleur omdat het bronst-spel zich afspeelt in het groen. - Kleur, omdat brons een koperachtige kleur heeft. - Een synoniem van tocht is kou. Woord Gestoord wordt iedere werkdag gespeeld in Op de koffie bij Rob Kleijs en in Gelderland Muziekland bij Eric van den Berg op Radio Gelderland. Dinsdag begint een nieuw spel met een nieuw fragment en 100 euro als startbedrag.